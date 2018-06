"Käpt’n Huck" gibt am Sonnabend sein Comeback auf Sport1

Der 13-fache Cruisergewichts-Weltmeister Marco Huck gibt am kommenden Samstag sein mit Spannung erwartetes Comeback und startet einen Neuanfang im Schwergewicht. Dabei trifft er auf den K.o.-König Yakup Saglam aus der Türkei.



Seinen bislang letzten Kampf verlor der 33-jährige Marco Huck im September 2017 gegen den Ukrainer Alexander Usyk noch im Cruisergewicht. Nun gibt der 33-Jährige sein Comeback in der schwersten Gewichtsklasse. Sein Gegner, der Deutsch-Türke Yakup Saglam (41) hat 37 seiner 44 Profikämpfe vorzeitig gewonnen und sich damit einen Namen als "K.o.-König" gemacht.