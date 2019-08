Kahn bleibt auch als Bayern-Vorstand ZDF-Experte

Oliver Kahn wird auch als Vorstand des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München weiter beim ZDF als TV-Fachmann auftreten.



"Oliver Kahn bleibt bei der Fußball-EM 2020 als Experte an der Seite von Oliver Welke. Seine internationale Expertise kann er bei der Nationalmannschaft wie in den vergangenen Jahren sehr gut für die Zuschauer einbringen", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann am Freitag. Er betonte aber auch: "Bei Spielen von Bayern München setzt ihn das ZDF nicht mehr ein."