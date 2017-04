Kahn gewinnt Sportjournalistenpreis fürs ZDF

Neben dem ehemaligen Welttorhüter und heutigen Experten wurde auch der Internetauftritt des ZDF mit goldenen Ehren gewürdigt. Außerdem konnte noch jeweils ein zweiter und dritter Platz eingeheimst werden.



Oliver Kahn wurde für seine Arbeit als Experte für das ZDF von der Jury des Sportjournalistenpreises ausgezeichnet. Es ist das zweite Mal nach 2015, dass er den Preis gewinnt. Außerdem heimste das ZDF auch den Preis für die beste Internetpräsenz ein.