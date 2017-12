Kalkofe nimmt lieber auf als zu zappen

Oliver Kalkofe zieht die heimische Festplatte dem zappen und mobilen TV-Gucken vor - unter anderem weil ihm der Humor im deutschen Fernsehen zu mau geworden ist.



Der Komiker und satirische Fernsehkritiker Oliver Kalkofe schaltet nur selten einfach so das TV-Gerät ein. "Es gibt so Momente im Hotel oder wenn man krank ist vielleicht. Aber sonst mache ich das schon lange nicht mehr", sagte Kalkofe der Deutschen Presse-Agentur.



"Ich gucke aber auch wenig auf dem Tablet oder ähnlichen Geräten, sondern ganz viel von der Festplatte, was ich aufnehme. Einfach mal reinzappen und gucken, was so läuft, geht fast immer in die Hose und frustriert." Zum Ansehen der Sendungen nutze er dann allerdings noch das Fernsehgerät. "Weil es für mich einfach immer noch das Beste ist vom Ton und vom Bild her und ich Fernsehen ja genießen möchte."