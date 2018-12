Kalkofes Antwort auf das Jahr: "Fresse 2018"

Was wäre das Fernsehprogramm aus unzähligen Jahresrückblicken ohne einen satirischen Blick auf das vergangene Jahr? In "Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2018" bekommen Tele 5-Zuschauer genau das.



Am Donnerstag (27. Dezember) blickt auch Oliver Kalkofe bei Tele 5 auf das vergangene Jahr zurück. Der Mediensatiriker macht das in "Kalkofes Mattscheibe: Fresse 2018" auf seine ganz eigene Art.