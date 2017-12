Kamera treibt von England nach Deutschland: Besitzer gefunden

Der Besitzer der Kamera, die auf der Hallig Süderoog angeschwemmt wurde, ist gefunden. Die Kamera hatte selbst ihr "Verlorengehen" gefilmt. Ihre Finder stellten dieses Video ins Netz und landeten einen viralen Hit.



Der Besitzer einer wasserdichten Kamera, die mehr als 800 Kilometer durch die Nordsee getrieben sein soll, ist offensichtlich gefunden. Es handele sich um den kleinen Jungen William, der mit seinen Eltern nahe der englischen Stadt Kingston upon Hull wohne, sagte der Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Ralf Bauer, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.



Die Video-Kamera des Schülers war laut den Daten auf der Speicherkarte am 1. September an der Ostküste Großbritanniens in der Thornwick Bay nahe Flamborough Cliffs in East Yorkshire von einer Welle ins Meer gespült worden. Sie filmte noch die ersten Minuten unter Wasser. Etwa zwei Monate später landete sie an Schleswig-Holsteins Küste auf der Hallig Süderoog.