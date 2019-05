Kamerapreis für Sky-Serie "Das Boot"

Für eine Folge aus der Fernsehserie "Das Boot" ist David Luther am Freitag in Köln mit dem Deutschen Kamerapreis ausgezeichnet worden.



Die Jury erläuterte, der 1972 in München geborene Luther entwickele eine Bildsprache, die einerseits das Original - den Kinoklassiker von Wolfgang Petersen - respektvoll würdige, andererseits aber auch eigene Akzente setze. Die erste Staffel der Sky-Serie "Das Boot" soll im Winter 2019/2020 im ZDF zu sehen sein. Die Serie ist angelehnt an Petersens Kinofilm, der 1981 zum Welterfolg wurde. Eine zweite Staffel ist geplant.