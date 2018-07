Kampf dem Patriarchat: Lange Nacht des Feminismus bei "FrauTV"

Von öffentlichen BH-Verbrennungen bis zur #meToo-Debatte: Die Frauenbewegung hat in den vergangenen Jahrzehnten den gesellschaftlichen Diskurs erobert - nun zeigt WDR im Rahmen von "FrauTV" Filmbeiträge zur Gleichberechtigungsfrage und Sexismus-Debatte.



Kaum ein gesellschaftliches Phänomen hat im vergangenen Jahrhundert und darüber hinaus so sehr an den Grundfesten der bestehenden Gesellschaftsordnung gerüttelt wie der Feminismus. Der Westdeutsche Rundfunk widmet der Frauenbewegung nun einen Abend voller Filmbeiträge zum Thema.