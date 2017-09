Kampf gegen Fake News - ARD macht weiter

Die ARD will den "Faktenfinder" weiter betreiben. Das Verifikationsteam von ARD-aktuell in Hamburg sucht nach Fake News und überprüft deren Wahrheitsgehalt.



Köln/Hamburg (dpa) - Den "Faktenfinder" der ARD soll es weiterhin geben. Das haben die ARD-Intendanten bei ihrer Sitzung in Köln auf Vorschlag des NDR beschlossen. Das Verifikationsteam von ARD-aktuell in Hamburg sucht nach Fake News im Netz und recherchiert die Informationen nach. Die Rechercheergebnisse veröffentlicht die ARD unter "faktenfinder.tagesschau.de" und über die sozialen Netzwerke. Wie die ARD am Mittwoch mitteilte, wird das im April gestartete Projekt über den 30. November hinaus für zunächst zwei Jahre fortgesetzt.