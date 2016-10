Kampf um Auslands-Oscar: Bewerber aus 85 Nationen dabei

Wenn im Februar 2017 wieder die Acadamy Awards verliehen werden, werden neben US- und britischen Produktionen auch zahlreiche Filme, die nicht in englischer Sprache erschienen, auf einen Oscar hoffen. Der deutsche Teilnehmer "Toni Erdmann" misst sich dabei mit Bewerbern aus 84 weiteren Ländern.



Der sogenannte Auslands-Oscar ist diesmal heiß umkämpft: 85 Länder bewerben sich für 2017 um den Oscar in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film". Dies teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag (Ortszeit) im kalifornischen Beverly Hills mit. Im vorigen Jahr hatten nur 81 Länder ihre Beiträge für den Auslands-Oscar eingereicht.