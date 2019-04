Kampf um den Thron: Bundesliga am Samstag bei Sky

Wer wird Sieger im Duell München gegen Dortmund? Schaffen es die Bayern gegen den Tabellenführer Borussia? Ab 17.30 Uhr wird am Samstag bei Sky das Spiel übertragen.



Sky überträgt am Wochenende das Fußballspektakel "FC Bayern gegen Dortmund" ab 17.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, auf Sky Sport Bundesliga UHD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD.