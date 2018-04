Kandidaten für RTL-"Bachelor in Paradise" stehen fest

Segelschuh-Schwabe Johannes Haller ist ebenso dabei wie Ex-"Bachelor"Oliver Sanne - die Kandidaten der neuen RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise"stehen fest.



Wie der Privatsender mitteilte, startet die Sendung, in der glücklose Teilnehmer von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" zusammengebracht werden, am 9. Mai um 20.15 Uhr. Auf Koh Samui in Thailand lernen sich Kandidaten früherer Staffeln demnach sechs Wochen lang bei Dates besser kennen - und möglicherweise auch lieben.