Kann Deutschland zwei International Emmys ergattern?

Deutschland geht gleich zweimal ins Rennen bei den International Emmys. Nominiert sind eine WDR-Produktion und eine Schauspielerin aus einem RTL-Fernsehfilm.



Mit zwei Gewinnchancen geht Deutschland dieses Jahr in die Verleihung der International Emmys. Die Schauspielerin Anna Schudt und der Fernsehfilm "Toter Winkel" seien nominiert, teilten die Veranstalter am Donnerstag in New York mit.