Kanzleramtschef: Glasfaserausbau oberirdisch verkabeln

Bundeskanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat sich bei der Verfolgung der Breitband-Ziele der Bundesregierung für alternative Wege beim Glasfaserausbau ausgesprochen.



Es gebe aktuell tausend Umsetzungsprobleme auf allen politischen Ebenen, sagte Braun am Freitag auf der Geburtstags-Konferenz von "netzpolitik.org" in der Berliner Volksbühne. Neben einer Beschleunigung der Genehmigungsverfahren setze er sich auch für eine oberirdische Verkabelung ein. "In vielen italienischen Städten geht das auch, ohne dass jemand sagt, hier kann man ja gar nicht wohnen", sagte Braun. "Das wäre ein Game Changer." Zudem würde damit auch ein Bruchteil der Kosten anfallen.