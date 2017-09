"Kanzlercheck" auf den jungen ARD-Radiosendern

Nach Journalisten, Experten und Youtubern sind jetzt die jungen Hörer dran: Beim "Kanzlercheck" der jungen ARD-Radios haben sie die Möglichkeit ihre persönlichen Fragen selbst zu stellen.



Die Live-Sendung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Donnerstag, den 21. September, ab 11 Uhr ausgestrahlt. Herausforderer Martin Schulz ist am darauffolgenden Freitag, den 22. September, ebenfalls ab 11 Uhr zu Gast im "Kanzlercheck". Produziert wird die Sendung von MDR Sputnik.