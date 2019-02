Kanzlerin fordert mehr Tempo bei Digitalisierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mehr Tempo bei der Digitalisierung der Wirtschaft gefordert.



"Geschwindigkeit plus Qualität ist das, was jetzt zählt", sagte die CDU-Politikerin am Montag im niedersächsischen Duderstadt bei einem Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Medizintechnikherstellers Ottobock.