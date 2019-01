Kapitänin: "Traumschiff"-Kapitän mit 37 ist sehr realistisch

Eine seemännische Personalie bewegt ganz Deutschland. Florian Silbereisen wird der neue "Traumschiff"-Kapitän. Wie wird man das eigentlich im echten Leben? Und warum denkt man immer an alte Männer?



Schlagersänger Florian Silbereisen hat auf Deutschlands beliebtestem ZDF-Kreuzfahrer MS "Amadea" künftig das Sagen. Kapitänin Runa Jörgens hat der Deutschen Presse-Agentur erzählt, wie nah an der Realität ein so junger Chef auf der Brücke ist.