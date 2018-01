Karl-Heinz Rummenigge zu Gast bei "Wontorra - der Fußball-Talk"

Zum Auftakt der Bundesligarückrunde erwartet Jörg Wontorra am Sonntag nur einen Gast im Studio. Der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG wird Rede und Antwort stehen.



Karl-Heinz Rummenigge wird in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" im Free-TV auf Sky Sport News HD ab 10.45 Uhr die Fragen des Moderators beantworten.