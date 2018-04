"Karl Marx - der deutsche Prophet": ein Mann mit Visionen

Bei runden Geburtstagen bedeutender Menschen kommt das Fernsehen gerne mit einem Film oder einer Dokumentation daher. Nun gibt es ein Dokudrama über den Gesellschaftsphilosophen Karl Marx.



Für viele Menschen hierzulande stellt Karl Marx eine wenig greifbare Größe dar. Welches Leben er geführt hat und welche Bedeutung ihm heute zuteil wird, dem geht das Dokudrama "Karl Marx - der deutsche Prophet" nach, das an diesem Samstag (20.15 Uhr) auf Arte und am kommenden Mittwoch (20.15 Uhr) im ZDF zu sehen ist. Um 21.45 Uhr läuft bei Arte zudem die Dokumentation "Karl Marx und seine Erben" von Peter Dörfler. Anlass für diesen Themenabend ist der 200. Geburtstag von Marx.