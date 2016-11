Karneval: Die Sessionseröffnung live bei WDR

Karneval-Freunde müssen sich nicht mehr lange gedulden: Am 11.November beginnt für viele wieder die fünfte Jahreszeit. Auch der WDR feiert die Eröffnung der Karneval-Session.



Der WDR begleitet auch dieses Jahr die Eröffnung der Karneval-Session auf allen seinen Kanälen. Im Fernsehen, Hörfunk und im Internet überträgt der Sender das Ereignis, das am 11. November in vielen Gegenden Deutschlands die fünfte Jahreszeit einleitet. Das WDR Fernsehen zeigt ab 10.30 Uhr die Sessionseröffnung am Kölner Heumarkt.