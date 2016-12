Karola Wille bleibt MDR-Intendantin und ARD-Vorsitzende

Der Rundfunkrat des MDR hat die bisherige Intendantin Karola Wille für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Damit bleibt Wille auch weiterhin Vorsitzende des Senderverbundes ARD.



Die neue Intendantin ist auch die alte - Karola Wille wurde für eine weitere sechsjährige Amtszeit als Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) gewählt. Ihre zweite Amtszeit beginnt am 1. November. Der Rundfunkrat folgte bei der Wahl damit dem Vorschlag des Verwaltungsrates des MDR.

Karola Wille sieht damit ihre bisherige Arbeit bestätigt: "Der Mitteldeutsche Rundfunk ist für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie wichtiger denn je. Unser Anspruch ist es, für alle Bürgerinnen und Bürger in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der relevante, verlässliche und glaubwürdige Qualitätsanbieter im Radio, Fernsehen und im Netz zu sein. Dazu müssen wir die Menschen in ihren Lebenswelten erreichen, ihre Lebenswirklichkeit differenziert widerspiegeln, sie wahrheitsgemäß informieren, Hintergründe erklären und einordnen."



Den Vorschlag zur Wiederwahl begründete Birgit Diezel, Vorsitzende des Verwaltungsrates, mit dem Umbau des MDR zu einem trimedialen, modernen Medienhauses. Wille habe den MDR zukunftsfähig gemacht. Darüber hinaus, so Diezel, "hat Karola Wille in kürzester Zeit auch im ARD-Vorsitz des MDR starke Akzente gesetzt". Als Filmintendantin der ARD habe sie außerdem mit dem maßgeblich von ihr mitgestalteten Eckpunktepapier 2.0 wichtige Impulse für eine kreative Produzentenlandschaft in Deutschland gegeben.