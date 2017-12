Karola Wille gibt ARD-Vorsitz ab - Bilanz nach zwei Jahren

Zwei Jahre lang war Karola Wille ARD-Vorsitzende. Am Jahresende ist Schluss. Die MDR-Intendantin macht keinen Hehl daraus, dass manches schwieriger war als erwartet. Und dass sie an manchen Stellen gerne noch weiter gekommen wäre, im Streit mit den Verlegern etwa.



Als MDR-Intendantin Karola Wille vor zwei Jahren ARD-Vorsitzende wurde, wusste sie im Groben, was auf sie zukommt. Aber sie hat kaum ahnen können, wie stark der Wind von vorn sein würde. Bei den Diskussionen über die Glaubwürdigkeit der Medien etwa oder bei der Auseinandersetzung mit den Verlegern, der noch einmal an Schärfe zugenommen hat. Nun gibt Wille den ARD-Vorsitz wieder ab.



Sie erwarte eine Zeit enormer Herausforderungen, hatte sie im Januar 2016 gesagt. "Und genauso ist es gekommen. Ich habe damals auch gesagt "Die See ist rau geworden." Aber sie wurde dann noch rauer, als ich gedacht hatte." Wille erinnert an Tabubrüche und Grenzverschiebungen in den vergangenen zwei Jahren. "Dazu gehört für mich auch das Thema Staatsrundfunk, das ein Teil der öffentlichen Debatte geworden ist", sagt sie. "Wir haben auch einen Werteschwund. Mich beschäftigt schon, was in den sozialen Netzwerken teilweise los ist. Und wir erleben auch eine Ignoranz gegenüber Fakten."