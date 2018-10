Kartellamt nimmt CL-Deal zwischen Sky und DAZN ins Visier

Ist die Aufteilung der Übertragungsrechte für den europäischen Spitzenfußball zwischen Sky und DAZN rechtskonform? Das Bundeskartellamt ermittelt nun in dem Fall.



Bereits 2017 hatte Sky bei der Ausschreibung der Übertragungsrechte für die Champions League von der UEFA den Zuschlag erhalten. Damit waren die Rechte zur Ausstrahlung der Begegnungen des europäischen Oberhauses bis einschließlich 2021 in die Hände des größten deutschen Pay-TV-Anbieters gewandert.