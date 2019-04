Kartellamt rügt Mängel bei Online-Vergleichsportalen

Online-Vergleichsportale bieten aus Sicht des Bundeskartellamts nicht immer das, was sie versprechen. Bei einer Untersuchung sind die Wettbewerbskontrolleure auf eine Reihe von Mängeln gestoßen.



Verbraucher könnten mit Hilfe der Portale zwar bessere und günstigere Leistungen finden. "Wir haben aber auch verbraucherunfreundliche Tricks mancher Portale aufgezeigt", kritisierte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse. Zum Teil komme es zu verbraucherschädigenden Irreführungen, Transparenzverstößen oder Schleichwerbung. Das Kartellamt fordert mehr Kompetenzen, um solche Verstöße abstellen zu können.