Kartellamt untersucht Umgang mit Nutzerdaten bei Smart-TVs

Smarte Elektrogeräte in einem vernetzten Haushalt erleichtern den Nutzern den Alltag, können aber auch schnell zu unbeabsichtigten Datenlecks führen. Das Bundeskartellamt nimmt nun explizit Smart-TVs diesbezüglich ins Visier.



Smart-TVs dürften bald in vielen Haushalten unter dem Weihnachtsbaum stehen - nun nimmt das Bundeskartellamt die Hersteller der internetfähigen Fernseher unter die Lupe. Man wolle möglichen Verbraucherschutz-Verstößen auf die Spur kommen, teilte die Behörde am Mittwoch mit.



"Smart-TVs stehen stellvertretend für die immer stärkere Vernetzung von Gegenständen im privaten Lebensbereich und die damit einhergehende Problematik der bewussten und unbewussten Preisgabe personenbezogener Daten", sagte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt. Die "Rheinische Post" hatte zuvor von der Initiative berichtet.