Kartellamt will besseren Verbraucherschutz im Netz

Abzocke im Netz ist nicht nur Weihnachten ein Thema. Nun will sich das Kartellamt des Problems annehmen und die Verbraucher besser schützen. Die Aufgabe liegt seiner Meinung bei der Wettbewerbsbehörde.



Apps mit versteckter Kauffunktion, Datenklau über Internet-Portale und Online-Anbieter mit intransparenten Bedingungen – der Chef des Bundeskartellamts will Verbraucher gegen Abzocke im Netz besser schützen. "Bisher muss - auch bei Massenproblemen - jeder für sich klagen", sagte Andreas Mundt der Deutschen Presse-Agentur. "Das läuft im Einzelfall gar nicht schlecht, aber man würde mit behördlicher Durchsetzung deutlich mehr erreichen, es hätte mehr Breitenwirkung."