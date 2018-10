Katars BeIN verklagt Saudi-Arabien auf Schadensersatz

Katars BeIN Sports-Netzwerk hat am Montag rechtliche Schritte gegen Saudi-Arabien eingeleitet, um Schadensersatz in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar wegen illegaler Sportübertragungen zu fordern.



Der Kampf um die Fernsehrechte eskalierte vor der Fußball-WM in Russland (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). BeIN Sports sagte in einer Erklärung, es habe eine internationale Klage gegen Saudi-Arabien eingereicht und behauptet, dass es "unrechtmäßig aus dem saudischen Markt vertrieben wurde". Der Staat Katar hat am Montag einen separaten Fall bei der Welthandelsorganisation in Genf eingereicht, in dem behauptet wird, Saudi-Arabien habe gegen das Abkommen über geistiges Eigentum der Organisation verstoßen.