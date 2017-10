Kate Winslet übernimmt Rolle in "Avatar"-Sequel

Für die Fortsetzung von "Avatar" konnte Regisseur und Produzent James Cameron eine alte Bekannte gewinnen. Kate Winslet war schon einst in der Hauptrolle des Cameron-Klassikers "Titanic" zu sehen.



Oscarpreisträgerin Kate Winslet ("Der Vorleser") wird nach übereinstimmenden US-Medienberichten eine Rolle in der Fortsetzung des 3D-Fantasy-Spektakels "Avatar" übernehmen. Das sagte Regisseur James Cameron (63) dem Online-Portal "Deadline" am Dienstag.