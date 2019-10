"Katharina die Große": Opulente Miniserie auf Sky

Sie erhielt als einzige Frau den Beinamen "die Große". Sie ist auch für ihre Affären berühmt. Oscar-Preisträgerin Helen Mirren schlüpft in einer Miniserie in die Rolle der Monarchin.



Als Dame Helen Mirren das letzte Mal eine Monarchin spielte, räumte sie zahlreiche Preise ab. Für ihre Rolle als Königin Elizabeth II. in "Die Queen" (2006) erhielt sie unter anderem einen Bafta, einen Golden Globe und den Oscar als beste Hauptdarstellerin.



Jetzt spielt die britische Schauspielerin mit russischen Wurzeln die Titelrolle in der Miniserie "Katharina die Große". Der für Sky und HBO produzierte Vierteiler liegt Mirren besonders am Herzen. Ab Donnerstag läuft die Serie auf Sky Atlantic HD.