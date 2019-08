Kathrein Digital Systems startet nach Ausgliederung durch

Das zweite Quartal 2019 war für Kathrein Digital Systems das erste seines Bestehens. Dabei wurden die in die Ausgliederung gesetzten Hoffnungen teilweise übertroffen.



Nach eigenen Angaben ist die Übergangsphase für Kathrein Digital Systems abgeschlossen. Das Unternehmenblickt auf ein sehr erfolgreiches Premieren-Quartal. So konnte nach der Ausgliederung aus der Kathrein Gruppe zum 1. April 2019 nicht nur seine Marktführerschaft im Bereich Satellitenempfangstechnik behaupten, sondern auch das Ergebnis im Vergleich zum ersten Quartal deutlich steigern. Kathrein Digital Systems führt "dieses zufriedenstellende Resultat auf den reibungslosen, für die Kunden kaum spürbaren Übergang sowie die Kontinuität bei Produktqualität und Innovationskraft zurück."