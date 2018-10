Kathrein RAIN RFID Reader kommt mit neuem Anschlusskonzept daher

Kathrein Solutions bringt mit dem neuen ARU 2400 einen RAIN RFID-Reader auf den Markt. Der Hersteller verspricht eine einfache Handhabung in allen Bereichen.



Die von Kathrein bekannte RAIN RFID-Schnittstelle und die Bauform sind bei diesem Reader der 27 dBm-Klasse wie gewohnt mit dabei. Neue Möglichkeit bietet der ARU 2400 bei der Montage sowie bei den Anschlüssen an.