Kathrein-Übernahme durch Ericsson verschoben

Die Übernahme von Kathrein SE durch kann nicht, wie ursprünglich geplant, zum Monatsende stattfinden. Ein konkreter neuer Termin wurde noch nicht gefunden, aber anvisiert.



Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Der eigentlich für den 31. August vorgesehene Abschluss der Übernahme von Kathrein SE durch die schwedische Firma Ericsson verschiebt sich nach hinten, da die entsprechende Genehmigung der EU-Kommission noch nicht eingetroffen ist. Dies berichten lokale Medien übereinstimmend.