Kathrein entlässt weitere 250 Mitarbeiter

Die Stellenstreichung aufgrund anhaltender finanzieller Probleme beim Antennenbauer trifft diesmal Mitarbeiter der Hauptniederlassung in Rosenheim.



Die Abwicklung des österreichischen und tschechischen Standorts sind längst in die Wege geleitet und die Fahrzeugantennen-Spezialisten der Automotive GmbH an Continental verkauft (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), nun entlässt der angeschlagene Kommunikationstechnik-Hersteller auch die Mitarbeiter seiner "Products"-Abteilung im bayrischen Rosenheim.

Kathrein gibt in einer Pressemitteilung an, gemeinsam mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall nach Lösungen zu suchen, wie die unausweichlichen Entlassungen den betroffenen Angestellten gegenüber möglichst glimpflich gestaltet werden können.



Ziel der empfindlichen Stellenkürzungen ist eine Neuausrichtung des Unternehmens auf den Kernkompetenzbereich Hochfrequenztechnik – also auch Antennen für Mobil– oder Rundfunk. Das 1919 gegründete Unternehmen gilt in diesem Bereich als Weltmarktführer.

In einer vorherigen Version des Artikels war von "insolvenzbedingtem Stellenabbau" die Rede – dabei hat der Antennenbauer wohl keine Insolvenz angemeldet.