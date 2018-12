Kathrein erweitert Produktportfolio zum neuen Jahr

Ab dem Jahr 2019 wird sich Kathrein auch dem Thema Sicherheit zuwenden. Außerdem erwarten die Kunden neue Flachantennen für Satempfang oder TV>IP Server.



Das Sicherheitsbedürfnis gerade von Hausbesitzern steigt. Deshalb bringt Kathrein im ersten Quartal 2019 ein neues Alarmsystem auf den Markt. Dazu gehört neben Sensoren und Kameras auch das Kernstück: die Funk-Alarmzentrale FAZ 100.