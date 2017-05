Kathrein streicht weitere Stellen in Rosenheim

Der Umbau bei Kathrein geht weiter und fordert weitere Opfer bei der Belegschaft. Bis Sommer werden in der Zentrale des Antennenherstellers in Rosenheim weitere 280 Stellen gestrichen.



Den fortwährenden Veränderungen am Markt versucht Kathrein seit mehreren Jahren durch eine internationalere Ausrichtung sowie einen internen Umbau gerecht zu werden. Dies geht allerdings auf Kosten der Mitarbeiter: Bereits im April 2016 wurden mit der Schließung des Werks in Nördlingen 700 Mitarbeiter entlassen, nun folgen bis Sommer weitere 280 Stellen in der Zentrale in Rosenheim, wie unter anderem die "Süddeutsche Zeitung" am Donnerstag vermeldete.