Kathrein treibt Sanierung voran

Das Rosenheimer Unternehmen Kathrein ist bei seiner laufenden Restrukturierung einen großen Schritt weitergekommen.



Wie Rosenheim24.de gestern berichtete, hat der wirtschaftliche angeschlagene Antennenbauer Kathrein wieder mehr Zeit bekommen, um sich weiter zu sanieren. Das Unternehmen mit Sitz in Rosenheim konnte mit den kreditgebenden Banken eine Vereinbarung abschließen. In der wird ihm eine weitere Finanzierung bis Ende 2020 zugesichert.