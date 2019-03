Katrin Bauerfeind in neuer Serie zur Gleichberechtigung

Eine neue Comedy-Serie soll bei dem Streamingdienst von ProSiebenSat.1 und Discovery das viel diskutierte Thema Gleichberechtigung neu aufgreifen. "Frau Jordan stellt gleich" ist die jüngste Eigenproduktion für 7TV.



"Stromberg"-Erfinder Ralf Husmann hat wieder zugeschlagen. Die neuste Produktion aus seiner Feder heißt "Frau Jordan stellt gleich". In Berlin laufen momentan die Dreharbeiten für die Comedy-Serie, die 7TV-Zuschauern zur Verfügung gestellt werden soll.