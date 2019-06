Kauft Apple deutsche Modem-Sparte von Intel?

Apple steht laut Medienberichten in Gesprächen mit Intel über einen Kauf der deutschen Modem-Sparte des Chip-Konzerns.



Intel hatte vor Jahren das Geschäft des deutschen Prozessorherstellers Infineon und in dem Zuge auch über tausend Mitarbeiter im Großraum München übernommen. Der Kauf könne auch Patente und Produkte umfassen, heißt es unter Berufung auf eine mit den Gesprächen vertraute Person in einem Bericht des Technologie-Blogs "The Information". Demnach sei aber auch ein Scheitern der Verhandlungen noch möglich. Eine Bestätigung von Apple gab es nicht.