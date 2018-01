Kehrt Christoph Maria Herbst als Stromberg zurück?

Der Schauspieler, der mit seiner Rolle als Büro-Nörgler berühmt wurde, schließt eine "Stromberg"-Rückkehr nicht aus. Zuvor konzentriert er sich jedoch vorerst auf die Entertain-Serie "Germanized".



Im Interview mit "Horizont" verrät Christoph Maria Herbst Details seiner neuen Serie "Germanized" und redet über ein Comeback als Stromberg. "Es geht um einen Clash zwischen unterschiedlichen Kulturen und handelt sich um eine deutsch-französische Co-Produktion, bei der die Telekom eine entscheidende Rolle spielt. Wahrscheinlich wollten die sich mit der Rolle einfach mal bei mir bedanken, weil ich schon seit 40 Jahren Telekom-Kunde bin", erzählt der Schauspieler scherzhaft über die Serie.