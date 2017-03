Kehrtwende: Bund beschließt Verdopplung der Filmförderung

Eine große Überraschung für den Film gab es gestern. Sollte die Filmförderung ursprünglich komplett zusammengestrichen werden, bekommt sie im neuen Jahr 150 Millionen Euro.



Noch vor zwei Jahren wollte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Filmförderungen durch den Bund komplett streichen. Doch offensichtlich hatte Kulturstaatsministerin Monika Grütters gute Argumente, um Schäuble vom Gegenteil zu überzeugen. Am Mittwoch wurde der Filmfördertopf von 75 Millionen auf 150 Millionen Euro verdoppelt.