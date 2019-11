Kein Bock auf Piraterie - Jugend lieber legal unterwegs im Netz

Nach drei Jahren hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) wieder einen Anzeiger für geistiges Eigentum und Jugend 2019 herausgebracht. Der Trend geht dabei immer mehr hin zum legalen Streaming.



Immer mehr junge Menschen lehnen illegale Quellen im Internet ab: Über die Hälfte (51 Prozent) der 15- bis 24-Jährigen in Europa geben an, dass sie in den vergangenen 12 Monaten keine Inhalte aus illegalen Quellen verwendet, gespielt, heruntergeladen oder gestreamt haben. Vor drei Jahren waren es nur 40 Prozent.