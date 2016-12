Kein DAB-Plus-Regelbetrieb für NRW: Testbetrieb verlängert

In naher Zukunft wird es keinen DAB-Plus-Regelbetrieb in Nordrhein-Westfalen geben, die zuständige Landesmedienanstalt und ihr Direktor Jürgen Brautmeier verlängerten den Pilotbetrieb um weitere drei Jahre.



Bundesweit soll im kommenden Jahr ein zweiter DAB-Plus-Multiplex auf den Weg gebracht werden, in Nordrhein-Westfalen heißt es in Sachen Digitalisierung des Radios dagegen weiterhin Stillstand. Denn auch im kommenden Jahr wird in dem Bundesland der Regelbetrieb für das Digitalradio nicht anlaufen. Stattdessen entschied sich die zuständige Landesmedienanstalt auf ihrer jüngsten Sitzung, den DAB-Plus-Testbetrieb um weitere drei Jahre zu verlängern, ein Regelbetrieb rückt damit in weite Ferne.