Kein Donnerstagskrimi mehr aus Tel Aviv - neuer Sendeplatz offen

Der Donnerstag ist im Ersten ein Krimi-Tag - künftig allerdings ohne Fälle aus Tel Aviv. Die ersten beiden waren im März 2016 zu sehen.



Der dritte und der vierte mit Katharina Lorenz als Kommissarin Sara Stein, die der Liebe wegen aus Berlin nach Israel gezogen ist und in Tel Aviv Verbrecher jagt, folgte im vergangenen Herbst. Weitere Episoden soll es auf dem Sendeplatz aber nicht mehr geben, wie die ARD Degeto auf Anfrage mitteilte. Wo der Krimi aus Tel Aviv künftig stattdessen gezeigt wird, wurde nicht mitgeteilt.