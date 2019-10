Kein Erfolg: M7 stampft HD-Vermarktung über Diveo ein

M7 stellt die Vermarktung der deutschen Privatsender in HD-Qualität via Satellit ein, da die Nachfrage zu gering war. Die wenigen Bestandskunden können das Angebot nach Informationen von DIGITAL FERNSEHEN noch bis Ende November nutzen, die Vermarktung ist bereits eingestellt.



Diveo startete das HD-Angebot im Februar 2018. Für den Empfang war bisher ein von Kaon hergestellter Receiver oder ein CI-Modul erhältlich. Auch auf Technisat UHD-Receivern war Diveo seit Frühjahr vorinstalliert. Erst vor wenigen Tagen kündigte Panasonic eine Operator-Hbb-TV-App für Diveo an, mit der die Diveo-Dienste noch besser in die Bedienoberfläche des Fernsehers integriert werden sollten. Doch all das brachte kommerziell keinen Erfolg bei den Zuschauern.



Der Satelliten-Direktempfangsmarkt gilt beim kostenpflichtigen Privat-TV-Empfang als gesättigt. Denn hier können die Haushalte selbst entscheiden, ob ihnen die Kommerz-Sender in SD-Qualität genügen, oder ob sie mindestens 5,75 Euro im Monat für die bessere HD-Qualität hinzuzahlen wollen. Kabel- oder IPTV-Haushalte haben diese Wahlmöglichkeit nicht mehr, hier sind die HD-Zusatzkosten von RTL & Co. bereits in die Grundgebühr hineingerechnet.