Kein Fehlverhalten Dieter Wedels bei Sat.1

Nach den öffentlich-rechtlichen Sendern und der Bavaria hat nun auch Sat.1 in Sachen Dieter Wedel keine Belege für Fehlverhalten gefunden.



Der private Fernsehsender Sat.1 hat seine Untersuchungen im Fall Dieter Wedel abgeschlossen. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, seien dabei keine Anhaltspunkte oder gar Belege für missbräuchliches oder strafbares Verhalten des Regisseurs gefunden worden. Der Sender hatte Anfang des Jahres eine interne Task Force eingerichtet, um mögliches Fehlverhalten von Wedel bei im Auftrag des Senders entstandenen Filmen zu untersuchen.