Kein Galileo-Zugang mehr für Großbritannien dank Brexit?

Großbritannien könnte den exklusiven Zugang zum Satellitennavigationssystem Galileo verlieren. Auslöser dafür ist der Brexit. London droht mit dem Aufbau einer eigenen Satellitennavigation.



Zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien dreht sich grade alles um die Modalitäten des britischen Austritts aus der EU. In den Verhandlungen geht es auch um das EU-Satellitennavigationssystem Galileo. Wie "heise" berichtet, ist ein Streit über die Satellitennavigation entbrannt. Grund dafür sollen laut gewordene Überlegungen darüber sein, Großbritannien künftig von besonders exklusiven Diensten auszuschließen.