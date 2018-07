Kein Gaststätten-Vertriebsmodell von Eurosport

Discovery sieht keinen Veränderungsbedarf beim Vertriebsmodell für seine Bundesligaspiele - auch nicht in Anbetracht der zueinander findenden Konkurrenz.



Im Gegensatz zur Champions-League-Kooperation von Sky und Dazn plant Discovery mit Eurosport in Deutschland kein Gaststätten-Vertriebsmodell für seine vorwiegend am Freitagabend stattfindenden Bundesligaspiele. Dies kündigte Geschäftsführerin Susanne Aigner-Drews am Rande der Vaunet-Konferenz diesen Mittwoch Digitalfernsehen.de gegenüber an.