Kein Kalauer – Calau bekommt zu 400 Mbit/s schnelles Internet

Tele Columbus und die WBC vereinbaren den Netzausbau für 1.200 Haushalte in Calau. Eine Glasfasertrasse wird 2018 errichtet und ab 2019 gibt's WLAN in der Calauer Innenstadt.



Die 1.200 Wohnungen der Wohn- und Baugesellschaft Calau mbH (WBC) bekommen ab 2019 Anschluss an ein leistungsstarkes Glasfasernetz. Damit werden schnelle PŸUR-Internetanschlüsse mit bis zu 400 Mbit/s im Download möglich. Eine entsprechende Vereinbarung trafen jetzt die WBC und die Tele Columbus Multimedia GmbH, ein Unternehmen der Tele Columbus AG.