Kein Live-Radio über Mobilfunk?

Wolfgang Breuer, Geschäftsführer bei Media Broadcast, sieht Live-Radio via Mobilfunk kritisch.



Nicht alles, was technisch möglich ist, wird sich durchsetzen. Das ist eine Binsenweisheit, die sich hier und da in der Vergangenheit auch schon im Mobilfunk bewahrheitete. Der Geschäftsführer des Freenet TV Betreibers Media Broadcast, Wolfgang Breuer, sieht auch dauerhaft den Betrieb von Live-Radiosendern über Mobilfunk in Deutschland nicht kommen.

„Live-Radio ist zu komplex. Broadcast-Technologien sind dann effizient, wenn viele Leute irgendwo gleichzeitig das Gleiche empfangen“, so Breuer bei der Präsentation von Freenet TV in Köln. Auch Pufferungen von Radioinhalten seien nicht interessant. Wenn ein Geisterfahrer auftauche, wolle man nicht erst Minuten später informiert werden.

"Das verstaubte Image des Antennenfernsehens aufpolieren"



Breuer wunderte sich laut darüber, dass Live-Radio über Mobilfunk immer wieder Thema in Diskussionsforen und auf Medienpanels sei, obwohl es jedem Menschen längst einleuchten müsse, dass diese Idee nicht effizient sein könne.