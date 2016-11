Kein Sendeverbot: Indischer Fernsehkanal darf weiter senden

Eigentlich sollte der indische Fernsehsender NDTV am Mittwoch nicht auf Sendung gehen. Die indische Regierung wollte ihm ein Sendeverbot auferlegen, hat nun aber einen Rückzieher gemacht.



Die indische Regierung hat ein für Mittwoch geplantes eintägiges Sendeverbot für den Fernsehsender NDTV India vorerst ausgesetzt. Das teilte das Informationsministerium am späten Montagabend nach einem Treffen mit der Geschäftsführung des Senders mit. Das Verbot werde vorerst auf Eis gelegt, während sein Ministerium einen Widerspruch des Senders prüfe, so Minister Venkaiah Naidu.